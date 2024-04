Deja contacto con otro auto, sin podio a Xavi Razo en Chiapas

El conductor del auto marcado con el número 7 ArmstrongArmored-PipsaHub-DistribuidoraPuertoAéreoDipasa-Intercash-Beforinv-Ferrimssa-Pipsa-GrupoMatsuma-Hiperbikes-Sardimex-M&A no se mostró satisfecho con el noveno sitio logrado al final de la competencia, ya que, recordó que siempre estuvo en el grupo puntero.

“Fue una carrera compleja, sabíamos que iba a ser muy dura, todo nos iba funcionando bien, llegamos al stage en el tercer lugar con el auto muy rápido, pero en un rearranque desgraciadamente otro piloto nos pegó por atrás y nos sacó de la línea”, explicó Razo.

“Por este incidente perdimos muchas posiciones, intenté recuperar lo más que pude, pero se me complicó. Terminamos en la posición nueve, no estoy contento, porque no es lo que tenía planeado. Aunque estoy complacido, porque corrimos bien, lo importante es que seguimos en la pelea, enfocados en el campeonato”, apuntó el integrante de la escudería Prime Sports.

En ese sentido, el capitalino destacó el rendimiento mostrado durante la carrera en el óvalo chiapaneco de mil 200 metros de longitud y se dijo listo para redimirse en el siguiente compromiso de la temporada del próximo 4 de mayo en el Dorado Speedway de Chihuahua.

“Seguimos sumando puntos y terminamos con el coche limpio, vamos a tener el tiempo de seguirlo desarrollando, ahora iremos a Chihuahua con toda la actitud, el año pasado tuvimos dos podios ahí, acudiremos con todo para obtener la victoria”, subrayó Xavi, quien había ganado la fecha del año pasado en la frontera sur.