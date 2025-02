Definen cómo se jugarán los octavos de final de la Champions League

*Se juegan a partir de marzo.

Luego de que concluyera la fase de ‘repesca’ de la Champions League, ya quedaron definidos los cruces para los octavos de final, que se disputarán en el mes de marzo.

Los equipos que ya estaban clasificados, son Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milan, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen, Lille y Aston Villa.

Mientras tanto, los que consiguieron su pase en la eliminación directa de repesca, son Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Benfica, Brugge, Feyenoord, PSG, PSV Eindhoven y Real Madrid.

Para la ronda de octavos de final, en la que solo quedan 16 equipos, los cruces quedaron de la siguiente manera:

-Arsenal vs PSV Eindhoven

-Liverpool vs PSG

-Barcelona vs Benfica

-Inter de Milán vs Feyenoord

-Atlético de Madrid vs Real Madrid

-Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

-Lille vs Borussia Dortmund

-Aston Villa vs Brugge