Deberán pagar impuestos en México, los jugadores del Repechaje rumbo al Mundial 2026

*Al SAT no se le escapa nada.

Los futbolistas que viajen a México para disputar el Repechaje organizado por la FIFA no estarán exentos de obligaciones fiscales. Al igual que sucederá durante la Copa del Mundo de 2026, los participantes deberán cubrir impuestos en territorio mexicano, incluso si no logran avanzar al torneo principal y regresan a sus países sin boleto mundialista.

Esto se desprende de la Miscelánea Fiscal 2026, específicamente en el apartado 9.4.3, titulado “Tratamiento fiscal para los sujetos que participarán en la organización y celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026”. En dicho documento se establece que los jugadores que reciban ingresos por su participación en competencias y eventos vinculados al Mundial estarán sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El Repechaje, al tratarse de una competencia oficial de la FIFA directamente relacionada con la Copa del Mundo y programada para marzo de 2026, entra dentro de este marco legal, por lo que se aplicarán las disposiciones fiscales anunciadas por el gobierno mexicano.

La información fue confirmada por Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, quien explicó que estas medidas forman parte de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo con el máximo organismo del futbol internacional.

“Sí, también en el Repechaje. Todos los partidos que se lleven a cabo están regulados por estos acuerdos y por la legislación mexicana”, señaló Cuevas en entrevista.

La Miscelánea Fiscal precisa que las remuneraciones percibidas por los jugadores que participen en la Repesca serán gravadas, independientemente de su nacionalidad o residencia fiscal. En el documento se especifica que los futbolistas extranjeros deberán pagar ISR por los ingresos obtenidos tanto por concepto de sueldo base como por premios económicos, siempre que estos sean pagados por las asociaciones miembro de la FIFA y estén relacionados con su participación en la competencia y eventos asociados, de acuerdo con las leyes fiscales vigentes y los tratados internacionales para evitar la doble tributación.

De esta manera, el Repechaje no solo representará una última oportunidad deportiva para llegar al Mundial, sino también una obligación fiscal para quienes lo disputen en suelo mexicano.