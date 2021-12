De la Hoya quiere enfrentar a Mayweather

El 2022 está a la vuelta de la esquina y Óscar de la Hoya quiere enfrentar a Floyd Mayweather arriba del ring.

El Golden Boy se encuentra ‘desmotivado’ de momento, pues confesó que tras la pandemia de Covid-19 perdió el ritmo de su entrenamiento pero eso no impediría que suba de nuevo al cuadrilátero, pues su situación podría cambiar en 2022.

Hablando en entrevista con ‘TMZ Sports’, Óscar de la Hoya reveló que espera regresar al gimnasio en enero y ponerse en forma de cara a un nuevo combate, donde buscaría a Mayweather aunque no sería una pelea habitual, sino una exhibición; pese a esto, el atractivo sería grande.

“En cuanto llegue enero, estoy seguro que volveré a entrenar y prepararme física y mentalmente para regresar. Quiero empezar lo antes posible, para volver si todo sale bien el 5 de mayo. En estos momentos no estoy tan motivado por el coronavirus. Estaba en una gran forma y luego me pegó la enfermedad, así que moralmente estoy a la baja. No me siento del todo motivado para pelear en estos momentos”, mencionó el Golden Boy.

Es importante recalcar que en septiembre de este año De la Hoya iba a pelear contra Vitor Belfort, excampeón de la UFC, pero justamente le dio coronavirus y se tuvo que retirar, por lo que su ánimo vino a la baja.

Tras este hecho Óscar de la Hoya sabe que el mejor combate que podría pactar en mayo próximo sería contra Mayweather, por lo que espera poder amarrar dicho evento y dar noticias más adelante.

“Quién sabe, quiero a Floyd Mayweather pero habrá que ver qué se puede hacer. Es probablemente la pelea más grande que puedo hacer en estos momentos”, sentenció el mexicano.

Mayweather, por su parte, se encuentra retirado desde 2017 y ha sostenido un par de peleas de exhibición, donde su último combate fue ante Logan Paul.