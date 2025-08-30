David Villa aplaude llegada de Ramos a la Liga MX

Monterrey, Nuevo León. El arribo de Sergio Ramos con Rayados a la Liga MX ha dejado boquiabierto a su ex compañero de selección, David Villa.

El delantero que compartió el campeonato del mundo en Sudáfrica 2010, aplaudió el profesionalismo del zaguero que con 38 años no vino a “retirarse”, sino a ser un ejemplo y estandarte para los albiazules.

“Para el fútbol mexicano ha sido importante la llegada de un jugador como Ramos. Pero no sólo por el nombre sino por lo que está haciendo, está demostrando y no sólo de éxitos, hacer goles y defender, sino de actitud. Lo que decía Juampi (Sorín) de Messi, el venir ya en una edad a la que a la gente le parezca que vienes a retirarte y competir como un chico de 17 años. Eso es importante y son valores importantes para el fútbol de cuando eres un jugador veterano y por fisico y mentalidad te sugie dando para seguir compitiendo el demostrarle a los chicos cómo se compite y Sergio es un ejemplo de eso, lo ha sido siempre.

Lo conozco desde que él tenía 18 años, fue prematuro empezando a venir en selección y lo sigue haciendo ahora es un ejemplo y una noticia buena para todos que pueda estar aquí”, comentó.

Asimismo, el ex goleador de “La Roja” expresó quedarse con las ganas de jugar en México al nunca cerrarse de opciones por el mundo, no obstante, diferentes cosas nunca lo arrimaron a balompié azteca.

“Siempre cuando jugaba fútbol tuve la suerte de haber nacido en España y estar en una liga que siempre queria jugar pero al pasar la barrera de los 30 (años) abrí mucho mi mente y quería jugar fuera. Estuve abierto a todas las posibilidades que había y no se dio, estuve en USA, Japón, Australia, no es que fuese forzado pero si queria jugar en otros sitios, al final no se dio aquí pero me hubiese encantado por lo que se vive el fútbol aqui”, añadió.

Fichaje aprobado

Por otro lado, ante el rumor de otro español en el fútbol nacional como es el caso de Borja Mayoral con el Monterrey, fue Gaizka Mendieta quien aprobó el fichaje, pese a que aún se desconoce la situación.

“Había muchísimos rumores de jugadores antes, no en su parte final de la carrera sino en la parte importante, donde todavía tienen mucho que dar. No es tanto quizás el caso de Borja Mayoral pero como jugador lo ha demostrado hasta que le llegó la lesión y después se recuperó bien. Un jugador que marca goles. En respectiva con Sergio que este nivel y experiencia que van probando en la liga mexicana, va a valorar a la propia liga. No sé qué pasará pero como en el caso de Correa y Oliver hay jugadores españoles o que han estado a LaLiga y que vienen a México a continuar sus carreras”, añadió.

De momento hay pláticas avanzadas con el ariete del Getafe, aún nada confirmado pero se encaminaría a vestir el azul y blanco junto a Ramos y Oliver Torres.