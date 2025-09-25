David Fry sufrió fracturas en la cara tras pelotazo

*La pelota viajó a casi 100m/h.

El jugador de los Guardianes de Cleveland, David Fry, sufrió fractura de nariz y otros huesos de la cara, al recibir un fuerte pelotazo cuando estaba bateando, durante el partido de su equipo frente a los Tigres de Detroit.

Fry se disponía a tocar un lanzamiento de Tarik Skubal a casi 100 millas por hora, pero entre la bola pegada y su inercia de agacharse para el toque, la pelota fue directo a su cara y no pudo evitar el impacto.

El pelotero fue enviado al hospital y más tarde se informó del pronóstico.