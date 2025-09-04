Daniel Levy deja la presidencia ejecutiva del Tottenham tras 25 años

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El Tottenham inglés anunció este jueves la renuncia de Daniel Levy como presidente ejecutivo, poniendo fin a 25 años en los que el dirigente convirtió al club londinense en una referencia tanto en infraestructura como en gestión financiera dentro del fútbol europeo.

“Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que he hecho junto con el equipo ejecutivo y todos nuestros empleados. Hemos convertido este club en un peso pesado mundial que compite al más alto nivel. Es más, hemos creado una comunidad. Tuve la suerte de trabajar con algunas de las personas más destacadas de este deporte”, expresó el directivo de 63 años, según declaraciones difundidas por el club inglés en un comunicado.

Levy, que ocupaba la presidencia desde 2001, es el presidente con más años de servicio en la Premier League.

Además de haber consolidado al Tottenham como uno de los clubes más reconocidos de Europa, con participación en competiciones continentales en 18 de las últimas 20 temporadas, el directivo londinense fue uno de los grandes responsables por la construcción del nuevo estadio de los ‘Spurs’, además de haber invertido en un centro de entrenamiento de última generación y en la cantera.

Su salida conllevó así a una reestructuración de la cúpula directiva, con Vinai Venkatesham como Director Ejecutivo (CEO), Thomas Frank como nuevo entrenador principal del equipo masculino y Martin Ho como técnico del conjunto femenino. Además, Peter Charrington se incorporó a la junta directiva y asumirá el nuevo cargo de presidente no ejecutivo.

