Culebro y su misión de quedarse con Lainez en Tigres

Monterrey, Nuevo León. El título de Tigres ante Chivas del pasado domingo, dejó muchos cabos por atar para la dirigencia felina, la cual comandada por Mauricio Culebro, tienen decisiones fuertes por tomar y una de ellas es el futuro de Diego Lainez.

Todo indica que el “Factor” se quedará con los regios, a menos así lo dejó ver el presidente auriazul en entrevista para la cadena Fox Sports.

“El tema de Lainez es un préstamo con opción obligada. Una vez que cumpla cierto número de partidos, pero la idea es que se quede. Cuando lo trajimos lo tenemos pensado a largo plazo. Venía de un momento anímico difícil porque no fue al Mundial; un tema de tener calma, paciencia y ha ido tomando esa confianza”, aseguró el directivo.

El ex América arribó para este Clausura 2023 en medio de polémics y críticas por el fichaje, mismo que al final calló bocas al sumar un total de 863 minutos en su primer torneo con la casaca felina, casi la mitad de tiempo fue disputado en la Liguilla, donde de la mano de Robert Dante Siboldi tomó un papel fundamental junto con Sebastián Córdova.

Retiro de Gignac, todavía impensado

Por último, Culebro habló sobre el tiempo que aún le resta a André Pierre-Gignac con el plantel universitario, mencionando que todavía queda por ganar un título más previo a su retiro, el cual está fuera de las casillas del francés.

“No, todavía no (visualiza a Gignac retirado). A André le quedan dos años de contrato. Se me acercó y me dijo que tenía que ganar dos campeonatos más: Tenemos uno, nos falta otro. Hay jugadores que todavía tienen muchos años por delante y buscar ese balance entre las figuras, pero que todavía tiene un hambre importante por ganar, que los jóvenes aprendan de la experiencia de los jugadores que llevan más tiempo en el plantel”, dijo.

El galo lleva 186 goles totales y 5 Ligas en los ocho años que lleva en la institución regia; su contrato vence hasta el 2025 y la ilusión es poder retirarse con el segundo club de sus amores.