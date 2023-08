Culebro siente que la MLS acortó distancias pero no ha superado a la Liga MX

Monterrey, Nuevo León. Los más recientes resultados de la Leagues Cup dejaron en evidencia la mejora de los clubes de la MLS sobre la Liga MX, sin embargo, para Mauricio Culebro esto no significa que la competencia mexicana ya haya sido superada por su similar de Estados Unidos.

No obstante, el directivo de Tigres reconoció un aumento de nivel ‘gringo’ que los hizo acortar distancias, manteniéndose al margen de su opinión para no entrar en polémicas.

“Es difícil, tampoco está en blanco y negro mi manera de ver las cosas, no te puedo decidir quién está por encima, el fútbol es de momentos y tiempos; Chivas venía bien y de repente entra en un momento difícil contra equipos que no estaban acostumbrados a jugar. Hay que hacer un análisis más profundo, el torneo me parece que tuvo cosas buenas y otras por mejorar, al final lo importante es que crezca y nos ayude a todos a crecer como equipos, buscando siempre lo mejor para el fútbol mexicano.

Se ha acortado (distancias) pero también ver el contexto del torneo, es un torneo donde los mexicanos acabamos de iniciar la liga y con poco descanso, en caso de nosotros, jugamos final, luego campeón de campeones y tres fechas y luego vas al torneo. Es el caso de varios equipos de la liga, en este torneo, te guste o no, pasa eso, es un punto importante, jugar de visita todos los juegos y la MLS está en la parte final de su torneo, hay varios aspectos que analizar nates de hacer un comentario de cómo están las ligas”, comentó.

También remarcó cuáles fueron los aprendizajes en el torneo binacional, además de hacer énfasis en lo doloroso que fue haber quedado eliminados por Rayados en los octavos de final de dicha contienda.

“¿Qué nos deja?, pues el roce internacional; salir de cierta zona de confort, ir a jugar a canchas desconocidas contra equipos que nos son los habituales. No tener también la ventaja a lo que estamos acostumbrados en partidos de ida y vuelta, tener ese roce y jugar contra equipos de otras características será bueno, tambien darle rotación al plantel que mientras más partidos existan es oportunidad de darle roce a otros jugadores, habrá cosas que pongamos en la mesa para que se pueda mejorar.

Amargo, a nadie le gusta perder ni mucho menos un clásico, un dolor importante pero al final hay que ser cautelosos en ver cómo se vio el partido, un penal de último minuto nos deja tranquilos en cuanto al equipo se entregó y comportó”, complementó.

Los felinos fueron grandes aspirantes tras portar la etiqueta de vigente campeón de Liga MX, no obstante, fueron echados demasiado temprano y quedando a deber.