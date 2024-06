Culebro rompe el silencio y habla del tema Siboldi

Monterrey, Nuevo León. A tan sólo días de cumplirse el mes de la polémica y muy discutida salida de Robert Dante Siboldi de Tigres, el presidente felino Mauricio Culebro, rompió el silencio respecto al tema.

El mandamás felino dijo haber tomado la mejor decisión por el bien del equipo, por lo que dejó el tema atrás para enfocarse a futuro.

“Así como yo dije que iba a seguir, muchas veces he dicho que hasta que no se firme un contrato todo puede pasar. La verdad tomamos la decisión que es lo que creemos qué fue lo mejor para el club, estábamos en tiempo y la decisión fue no renovar; ya estamos enfocados en lo que viene, el futuro no lo podemos controlar pero sí el trabajo, pasión y entrega, lo demás esperemos que con este trabajo estemos más cerca de conseguir los resultados que queramos”, dijo tajantemente el mandamás felino.

Asimismo, dijo sentirse tranquilo con haber elegido a Veljko Paunovic como el reemplazo del charrúa, cumpliendo el perfil que buscaban.

“Tenemos un perfil definido para un directivo jugador y por supuesto un DT y su cuerpo técnico, en el caso de Pauno, cumplía todo lo que estamos buscando, es un hombre trabajador, con experiencia internacional, es un DT cercano a los jugadores y metodología clara, conocía el fútbol mexicano y es una de las razones por las cuales nos inclinamos a buscarlo”, agregó.

Entre la partida de Siboldi y ahora la de Antonio Sancho, son cambios arriesgados que causan estragos en la afición felina, por lo que Culebro mandó un mensaje hacia la fanaticada.

“Que estén tranquilos (afición), los cambios no quieren decir que algo esté mal o inestabilidad. Entiendo lo de los cambios en los cuerpos técnicos, nos toca tomar decisiones y tomamos la mejor pensando en lo mejor en el club, estos cambios han sido decisiones que no han estado en nuestras manos, caso Cocca que se tuvo que ir al Tri.

Hemos tenido que reaccionar y reinventarnos, listos para estas adversidades y aun así se han conseguido las cosas, hace un año logramos el Campeón de Campeones y hace seis meses pelamos una final y ganamos otro campeonato de femenil, ayer jugamos un Campeón de Campeonas y más alla de ver estos cambios como inestabilidad es solidez, a pesar de lo que nos enfrentamos los resultado están y tiene solidez esté que esté, no dependemos de una sola persona”, comentó.

De momento y con la tormenta tranquila, los regios partieron a tierras estadounidenses (Los Angeles) para disputar la Supercopa de la Liga ante América del próximo domingo.