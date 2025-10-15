Cubarsí, Huijsen, Guler y Mastantuono se meten entre los 25 finalistas al Golden Boy

Roma, 15 oct (EFE).- Tres jugadores del Real Madrid, el español Dean Huijsen, el turco Arda Guler y el argentino Franco Mastantuono, y uno del Barcelona, el español Pau Cubarsí, figuran entre los 25 finalistas que compiten para heredar el Golden Boy -premio al mejor joven menor de 21 años- que ganó Lamine Yamal en 2024.
El internacional español no puede repetir premio; por eso no figura en la lista que el diario Tuttosport, organizador del premio, publicó este miércoles tras un evento que tuvo lugar en Génova (norte) y al que acudió el francés Patrick Vieira, entrenador del equipo de esa ciudad.
En la lista destaca un nombre como principal favorito, el del francés Désiré Doué, protagonista con el PSG que levantó en junio su primera Liga de Campeones.
Competencia le harán Cubarsí, Mastantuono, Guler y Huijsen, que conforman la lista de 4 jugadores de LaLiga, la segunda competición más representada en la lista, sólo por detrás de la Premier League, presente con 9 jugadores.
Son Francia e Inglaterra los países con más jugadores presentes con 5 cada nación. Dos presentan Italia, España, Turquía y Portugal.
El campeón se desvelará a mediados de noviembre, cuando 50 medios de comunicación y periodistas europeos voten en esta lista formada por el índice Football Benchmark Index, un algoritmo que valora parámetros y determina los mejores candidatos.
El famoso índice compone una lista de 20 jugadores y el propio diario corrige cualquier posible “injusticia” presentando 5 nombres que completan la lista.
Esos cinco nombres, en esta ocasión, fueron los de Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Oporto), Giovanni Leoni (Liverpool) y Aleksandar Stankovic (Brujas).
– LISTA COMPLETA DE FINALISTAS:
PAU CUBARSÍ – Barcelona
DÉSIRÉ DOUÉ – Paris Saint-Germain
DEAN HUIJSEN – Real Madrid
KENAN YILDIZ – Juventus Turín
MYLES LEWIS-SKELLY – Arsenal
WARREN ZAÏRE-EMERY – Paris Saint-Germain
ARDA GÜLER – Real Madrid
FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
ETHAN NWANERI – Arsenal
JORREL HATO – Chelsea
GEOVANY QUENDA – Sporting Portugal
ESTÊVÃO – Chelsea
LENY YORO – Manchester United
SENNY MAYULU – Paris Saint-Germain
NICO O’REILLY – Manchester City
ELIESSE BEN SEGHIR – Bayer 04 Leverkusen
VICTOR FROHOLDT – Oporto
LUCAS BERGVALL – Tottenham Hotspur
ARCHIE GRAY – Tottenham Hotspur
MAMADOU SARR – RC Estrasburgo
— Wild Card del Golden Boy 2025
JOBE BELLINGHAM – Borussia Dortmund
FRANCESCO PIO ESPOSITO – Inter
RODRIGO MORA – Oporto
GIOVANNI LEONI – Liverpool
ALEKSANDAR STANKOVIĆ – Club Brujas.
(c) Agencia EFE