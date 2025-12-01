Cruz Azul y Tigres se enfrentan en semifinales

El Cruz Azul, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, derrotó este domingo 3-2 a las Chivas de Guadalajara, del también argentino Gabriel Milito, y se clasificó de manera dramática para las semifinales del Torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Cruz Azul se enfrentará en la antesala de la final a los Tigres de la UANL, que previamente habían protagonizado una épica remontada ante el Tijuana, ganando la serie de cuartos con un global de 5-3 tras golear 5-0 en el partido de vuelta.

Crónica del Duelo en el Azteca

El uruguayo Gabriel Fernández, Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez convirtieron por los Azules, en tanto que Cade Cowell y Bryan González lo hicieron por el Guadalajara.

Las Chivas, obligadas a ganar para avanzar, salieron agresivas y tomaron ventaja apenas en el minuto 8 con un gol de Cowell a pase de Roberto Alvarado.

Los Azules mantuvieron el orden y consiguieron la igualada en el 14, cuando Jeremy Márquez asistió a Fernández, letal con un zurdazo para el 1-1.

El Guadalajara, insistiendo en su plan ofensivo, volvió a lastimar en el 35 con un gol de Bryan González, quien aceptó una asistencia de Cowell y de derecha puso el 1-2, un marcador que en ese momento ponía a Chivas en la semifinal.

Cruz Azul se fue al ataque y presionó hasta el minuto 72, cuando empató con un gol de Márquez, de derecha, a pase de Carlos Rodríguez.

El ‘Chicharito’ Falla el Penal Decisivo

El duelo aumentó de intensidad en los minutos finales. Guadalajara, desesperado por el gol necesario para acceder, recibió un regalo en el minuto 86, cuando Jesús Orozco cometió una falta en el área.

El encargado de cobrar la pena máxima fue Javier ‘Chicharito’ Hernández, máximo anotador de la selección mexicana, quien envió el balón por encima del travesaño. El error confirmó que, a sus 37 años, el delantero tiene poco que aportar al máximo nivel.

Chivas dejó espacios atrás en busca del gol y Cruz Azul confirmó el triunfo con un contragolpe letal. Carlos Rodríguez sentenció el 3-2 final tras recibir un pase de Gabriel Fernández.

Semifinales Definidas

Las semifinales del Apertura 2025 se jugarán de la siguiente manera: