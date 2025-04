Cruz Azul se impone al América y llega a semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf

El Cruz Azul avanzó a semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf-2025 tras vencer el martes 2-1 al América en un vibrante partido de vuelta de cuartos de final entre clubes mexicanos en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

Con dos goles de Ángel Sepúlveda, ‘La Máquina’ ganó este juego y también la eliminatoria con marcador global de 2-1.

“Fuimos superiores, tuvimos bastantes jugadas de peligro y al final fue una noche mágica para nosotros. Hoy me tocó demostrar en la cancha y me siento muy motivado y feliz. Me siento en un gran nivel y pude ayudar para llevarnos la serie”, apuntó Sepúlveda al término del partido.

Las ‘Águilas’ del América generaron la primera oportunidad al minuto 3 con un disparo de Alejandro Zendejas que controló el portero colombiano Kevin Mier.

Después de eso, Cruz Azul se lanzó al ataque y respondió con un tiro de Erik Lira que fue resuelto por el guardameta Ángel Malagón.

El 1-0 del equipo celeste cayó al minuto 12 y se gestó de un largo despeje de Mier. El polaco Matusz Bogusz ganó la pelota en tres cuartos del campo y la cedió para que Sepúlveda firmara su primer gol con un disparo de zurda, raso y cruzado, dentro del área.

Cruz Azul buscó con insistencia un segundo gol, pero se encontró con el portero Malagón que atajó primero un remate de cabeza del uruguayo Ignacio Rivero al 30, y tres minutos después tapó un disparo de media distancia de Bogusz.

En el segundo tiempo, Malagón siguió salvando a las ‘Águilas’. Al 52 resolvió un remate de Carlos Rodríguez.

El América se sacudió el dominio celeste al 57 cuando Kevin Álvarez habilitó en el área al español Álvaro Fidalgo; con un toque sereno, el ‘Maguito’ colocó la pelota en el ángulo inferior izquierdo para el 1-1.

Obligado a buscar el triunfo, Cruz Azul tuvo su siguiente tiro a puerta al 81, y fue un disparo del uruguayo Gabriel Fernández que contuvo Malagón.

Al 85, Rivero apareció por el costado derecho del área americanista y casi sobre la línea de fondo envió un servicio que Sepúlveda convirtió en el 2-1 con un testarazo para darle al Cruz Azul el boleto a semifinales.

“En la disputa de los 180 minutos, analizando los dos partidos, creo que el mayor pecado que cometimos fue la falta de contundencia. En el primer partido (que terminó 0-0) debimos salir con una clara ventaja por todas las chances que creamos”, resumió el brasileño André Jardine, director técnico del América. “Duele mucho. Queríamos trascender”.

En semifinales, el Cruz Azul se enfrentará a los Tigres de México que en el primer partido del martes, jugado en el estadio Universitario, vencieron 3-2 al Galaxy de Los Angeles estadounidense y avanzaron a la siguiente ronda con el mismo marcador global.

str/zm