Cruz Azul, rival de mayor jerarquía que Xolos: Guido Pizarro 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya se alistan para la ida de semifinales ante Cruz Azul, rival que para Guido Pizarro es de mayor jerarquía que Xolos en la llave anterior pero que le dejó un gran aprendizaje.

El técnico felino remarcó la peligrosidad del cuadro celeste, el cual mejoró de la mano de Nicolás Larcamón para este semestre.

“El aprendizaje es que los errores, ese día nos patearon creo que cuatro veces a largo y nos hicieron tres goles, tres goles que habían sido muy evitables. Creo que tenemos que minimizar eso al máximo, sabiendo que el rival que enfrentamos es de mayor jerarquía, con todo respeto

(Cruz Azul) sabemos un modelo de juego marcado ya hace tiempo, con la llegada del nuevo entrenador le ha impuesto su estilo, su esencia, pero que tiene grandísimos jugadores, con un modelo ya marcado, que los hemos enfrentado acá en nuestro estadio no hace mucho. Sabemos que va ser un partido muy difícil y y hemos trabajado estos días en lo que tenemos que hacer”, comentó.

Bajo esta misma línea, el apodado “Conde” se siente ilusionado por entrar en la historia felina, pues de acceder a la final se convertiría en el primero en hacerlo tanto como jugador y ahora técnico.

“Eso, sinceramente, me genera mucho orgullo. En lo personal, desde que agarré, mi intención era elevar el rendimiento de todos los jugadores, que se sientan y que den pasos adelante, y que la gente se vuelva a ilusionar, y creo que el otro, lo que vivimos el otro día es un ejemplo de eso. Pero mi misión es que sigamos compitiendo y sigamos adelante”, añadió.

No obstante, de momento no le genera nada que exista la posibilidad de una final regia, considerando que no fue parte de la única serie por el título entre Rayados y Tigres en el lejano Apertura 2017, pues ya se encontraba jugando con el Sevilla.

“Sí, sinceramente, no puedo pensar en la final (regia), sino pensar en lo que vamos a enfrentar mañana. Nada nos puede acelerar a pensar en eso, creo que los cuatro equipos que estamos en semifinal tenemos grandes equipos, y los dos que estén en la final lo van a tener muy merecido, pero, en lo personal, pienso en en el gran rival que vamos a enfrentar en semifinal”, finalizó.

El duelo está pactado para las 19:00 horas del miércoles en Ciudad Universitaria del Pedregal, escenario donde cayeron en la misma instancia pero en la Concacaf Champions Cup de este año.