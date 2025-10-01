Cruz Azul, buen parámetro para Tigres: Joaquim Pereira

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres “afilan garras” para enfrentar al Cruz Azul por la fecha 12 del Apertura 2025, encuentro que en palabras de Joaquim Pereira, será un gran parámetro.

El zaguero felino destacó su rapida recuperación al fuerte golpe recibido por Mateo Coronel, durante el cotejo contra Querétaro.

“Es un partido difícil como todos, Cruz Azul es un equipo grande, independientemente de ellos vamos a entrar pensando en la victoria, independiente del rival, sabemos que va a ser muy difícil, tenemos que prepararnos bien, independiente con quien vamos a jugar, hay que prepararnos bien para hacer un buen juego. Me siento bien. Me siento bien. En el último partido me pegaron muy fuerte. Y mi tobillo se hinchó un poco, un poco inflamado. Pero mañana ya estoy entrenando con el grupo, si Dios quiere”, comentó.

Bajo esta misma línea, el brasileño remarcó su respeto por la decisión actual de Guido Pizarro en su esquema, quien ha estado alternando la titularidad del sudamericano en la zaga central.

“Estoy siempre a disposición. Todo partido que entré allí con la camisa de Tigres le daré mi máximo. Siempre lo hice. Siempre lo haré, independientemente de si estoy en el banco o en el titular.

Creo que quien usa la camisa de Tigres tiene que dar su máximo, independientemente de si está en el banco, en el juego o en el titular. Tengo una buena cabeza preparada, independiente de la situación, para dar mi mejor para Tigres”, agregó.

Alabanzas para Nahuel

Por último, Pereira solo tuvo palabras de agradecimiento hacia Nahuel Guzmán, quien ha fungido de gran ayuda para la defensa, la cual es la mejor en el reciente certamen con solo 9 tantos recibidos.

“Es un arquero espectacular, yo creo que independiente de la defensa, saber que Nahuel está debajo del gol, es importante para nosotros, es un tipo muy profesional, muy amigo, muy compañero, siempre aconsejando a todos, siempre ayudando a Tigres, es un tipo muy bueno dentro del campo, pero también fuera, siempre ayudando, espectacular. Creo que tener un tipo como este en el grupo es muy bueno”, dijo.

Cabe destacar, que el “Patón” ya superó la marca de los 200 juegos (202) con el arco intacto en el club regio.