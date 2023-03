Críticas o rumores se le ‘resbalan’ al “Chima”

Monterrey, Nuevo León. Los rumores sobre un cambio de entrenador en Tigres, así como las críticas hacia la manera de dirigir por parte de Marco Antonio Ruiz, es algo que al técnico felino le pasan muy desapercibidas.

El experimentado aseguró que no se enfoca en lo que se dice fuera del club, por lo que sí están candidateando o no a alguien más, en este caso Gerardo Martino, no es de importancia, además de que las decisiones tomadas son por el bien de la plantilla.

“Me enfoco en lo que depende de mí, lo demás no lo controlo, los intereses opiniones de otras personas. A lo que a mí me corresponde es para entrenar este equipo y lograr los objetivos, me enfoco en el vaso medio lleno pero no medio vacío, nosotros estamos fuertes, tengo un equipo maduro y profesional y sacaremos provecho a esto, seguimos en la parte alta de la tabla.

Sé bien el papel que tengo aquí y la confianza que tengo de la directiva, todas las decisiones que se toman son pensadas en el bienestar del equipo, y fui claro al inicio con mis jugadores y ellos entendieron esa manera y me apoyan esa parte, si tengo que tomar decisiones las tomo en lo que yo pienso”, comentó.

Por otra parte, el “Chima” confirmó la baja de André Pierre-Gignac, quién por tercer duelo consecutivo no verá acción en Liga MX, ahora ante Necaxa. Sin embargo, espera tenerlo al cien por ciento para el juego del siguiente martes frente al Orlando City por Concachampions.

“Lo de André, lo he comentado que es un gran profesional y queremos contar con él siempre, presenta algunas molestias, hable con él y está consciente de que es importante contar con él al cien y platicamos y llegamos a que la mejor decisión era recuperarse al cien para contar con él en lo que viene.

Él me va marcando la pauta, él se conoce mejor que nadie, confió en el cuerpo médico, tengo comunicación con él, espero contar con él lo más rápido posible más allá del plantel vasto, sabemos lo que representa André”, agregó.

Este será el once que los regios utilicen en su visita a Aguascalientes:

Nahuel Guzmán: Jesús Garza, Igor Lichnosvky, Samir Caetano, Javier Aquino; Guido Pizarro, Rafael Carioca; Sebastián Córdova, Fernando Gorriarán, Luís Quiñones; Nicolás Ibáñez