Críticas en Tigres son normales al ser el mejor plantel de México: Fernando Gorriarán

Monterrey, Nuevo León. Si bien los Tigres pasan por una mala racha con solo un triunfo en cinco juegos, dentro del plantel se cuentan con la confianza para salir adelante, al menos así lo dejó ver Fernando Gorriarán.

El ofensivo uruguayo aseguró que las críticas constantes que reciben son normales al tener la mejor plantilla de México, recalcando que se está trabajando duro por mejorar el problema número uno que es la contundencia, en una parte del año muy importante por la doble competencia.

“Es algo normal, somos el mejor plantel de México, tenemos la mejor afición y es algo normal que se piense eso, el equipo tiene todo y le está faltando la contundencia y reflejar en el marcador lo que hacemos en los 90 minutos. Es algo que trabajamos, el rival también juega y se defiende bien. En esta parte del año no puedes perdonar”, confesó.

Bajo está misma línea, el charrúa señaló que no hay nada que cambiar solamente el ser contundentes, pues consideró ser superiores en todos los encuentros, además de no hacerse indispensables de cualquier futbolista importante cuando no estén en cancha.

“Lo único que falta es concretar las jugadas que tenemos, hay un gran plantel, el que juegue lo hace de la buena manera, hay momentos que juega uno y otro y el equipo genera, es importante, es tener un grupo que no sea indispensable el jugador y la idea es tener esa eficacia. Es algo que se nos viene repitiendo, nos está costando concretar las oportunidades y los juegos que no hemos podido ganar hemos sido superiores, es algo que se trabajó, la contundencia, la confianza y esperemos seamos contundentes.

El rival también juega, también se defiende bien, los partidos que perdimos fueron figura los porteros, tratamos de mejorar la contundencia, de terminar las jugadas, se vienen a defender, nos juegan de manera distinta a lo que juegan a los demás y tratar de ajustar, de tener paciencia, de no dejarnos llevar por el nerviosismo”, agregó.

Se aproxima su regreso

Por último, ‘Gorri’ aclaró el cómo va su recuperación a la lesión sufrida durante el Clásico Regio de hace un lar de semanas y que según el diagnóstico podría estar para la ida de los Cuartos de Final ante Motagua por Concachampions.

“Muy bien, por lo que me dicen venimos en buen ritmo, nos habíamos puesto de llegar al partido del fin de semana, pero en el exámen del martes se vio que no se cerró del todo y la idea es entrenar el lunes al parejo para el juego del miércoles”, dijo.

Los felinos visitan al Toluca este próximo domingo, dónde tendrían varios cambios en su alineación, incluyendo el debut por parte de Sebastián Fierro en la media cancha.