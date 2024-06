Critican a la Selección Mexicana por el trabajo de gimnasio

*Les llueven críticas por ‘no saber entrenar’.

La Selección Mexicana de Futbol continúa su preparación para la Copa América, que arranca este fin de semana en Estados Unidos, y como parte de los entrenamientos, realizan trabajo de gimnasio que han difundido en redes sociales.

Ahí fue donde fueron objeto de una lluvia de críticas de los aficionados, mensajes bastante negativos por cómo los jugadores estaban ejecutando distintos ejercicios y el trabajo de los preparadores físicos.

“Con razón se lesionan. Están mal hechos los ejercicios”; “¿Quien les pone sus rutinas?? Los va a lesionar”; “¿Quien les pone sus rutinas? Los va a lesionar”; “Cero técnica con toda esta gente. Que no les explican cómo hacer ejercicio?”; ” Hasta los ejercicios del gym los hacen mal”; “¿Por qué no ponen atención a la técnica? Tanto invierten y no tienen a nadie que los asesore en el trabajo de gimnasio”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.