Cristiano Ronaldo se niega a jugar como protesta contra los Jeques

RIAD, Arabia Saudita – Se han encendido las alarmas en el fútbol árabe. Este lunes no es uno cualquiera para el Al Nassr, pues su máxima figura, Cristiano Ronaldo, ha decidido no jugar el partido contra el Al Riyadh. Y no, no es por lesión.

​Según reveló el diario portugués A Bola, el astro luso (que cumple 41 años este jueves) está ejecutando una protesta directa contra el Fondo de Inversión Pública (PIF).

​¿Celos del Al Hilal?

La razón del “plantón” es el hartazgo de CR7 por la gestión del club. El “Bicho” considera que existe un trato desigual y favoritismo hacia el rival de la ciudad, Al Hilal, especialmente en el tema de refuerzos. Cristiano desmintió tener molestias físicas; simplemente eligió no saltar a la cancha para exponer la grieta que existe con la directiva y exigir un equipo competitivo.