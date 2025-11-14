*Podrían darle varios partidos de suspensión.

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, podría perderse el inicio del Mundial del 2026, debido a una expulsión que recibió durante los partidos de eliminatoria de la selección de su país.

El astro recibió la tarjeta roja, en el minuto 61 del encuentro entre Portugal e Irlanda, lo que podría arrojar una suspensión de más de un partido, debido a la gravedad de la expulsión.

Cristiano Ronaldo soltó un codazo al defensa Dara O’Shea, por lo que pudiera considerarse una agresión grave.

De acuerdo a la FIFA, las sanciones derivadas de tarjetas rojas en la Fase Eliminatoria, se consideran para la Fase Final si el jugador aún tiene partidos por cumplir.