Cristiano Ronaldo compra el 25% de la UD Almería

Cristiano Ronaldo ha puesto en marcha su sueño de ser propietario de un club de fútbol. El jugador portugués anunció la compra de una participación del 25% en la Unión Deportiva Almería, club de la segunda división española.

“Hace tiempo que quiero contribuir al fútbol, mucho más allá del terreno de juego. La UD Almería en España es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento.

Es con gran entusiasmo que me veo colaborando con su equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club”, anunció Ronaldo en un comunicado, difundido por CR7 Sports Investments, filial de CR7 SA, creada para gestionar las inversiones del futbolista en el sector deportivo.

Las cifras y los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados.

El Almería también confirmó la operación, subrayando que se trata de un “paso importante en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués”.

El presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, asegura que el club está “feliz” por haber sido elegido por CR7.

“Está considerado el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí”, reza un comunicado.

El Almería lleva más de seis años bajo el control de propietarios saudíes. Mohamed Al-Khereiji se convirtió en propietario y presidente del club en verano del año pasado, cuando se lo compró a Turki Al Alsheikh.

El equipo ocupa actualmente el tercer puesto de la segunda división española. Su última aparición en la máxima categoría se produjo en la temporada 2023-24.