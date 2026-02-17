Coyotes, 40 años trotando las praderas de Cumbres

Sin importar el paso de los años, ni la modificación de su ruta, debido al crecimiento urbano, haciéndola cada vez más retadora, este próximo domingo 8 de marzo, 2 mil corredores se lanzarán a la aventura de conquistar la 40ª., edición de la carrera Del Río –Coyotes 2026.

El evento que se llevará a cabo dentro de las modalidades de 1, 5 y 10 kilómetros se llevará a cabo en el panorámico recorrido trazado desde las avenidas Leones y Elite rumbo al poniente hasta los límites de los municipios de Monterrey y García Nuevo León.

“Esta es la carrera de ruta con más tradición en Nuevo León iniciada a finales de los años 80as., la cual es esperada por un gran número de participantes no solo de nuestro estado, sino de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y otras entidades del centro del país”, comentó en la conferencia de prensa de presentación del evento, Rodolfo Del Real Vega, integrante del comité organizador del Club Coyotes Cumbres.

Durante la edición 40 del evento, se continuará con la tradición iniciada desde su origen de promover la participación de la comunidad dentro de las distancias de 1 kilómetro la cual arrancará a las 9:00 horas, 5k para corredores de 6 años hasta adultos mayores, y la prueba reina del evento en la distancia de 10 kilómetros la cual se realizará en la modalidad de edad libre dando comienzo a las 7:30 horas.

“A lo largo de su historia esta carrera ha logrado su permanencia entre la comunidad corredora, gracias a la sinergia realizada con importantes patrocinadores, como es el caso de Chevrolet – Del Rio, quienes más por amor al deporte y al arte hemos apoyado para la sobrevivencia de este evento, el cual lo hacemos de todo corazón y solidaridad con el Club Coyotes”, comentó Diego Belden, patrocinador del evento.

Parte fundamental en el desarrollo del evento, es el de contar con una buena logística del trazado de la ruta, la cual estará a cargo de la empresa Trotime, quienes luego de superados las adecuaciones viales de la avenida Leones en su cruce con Puerta de Hierro, han gestionado una excelente coordinación entre las autoridades de los municipios de Monterrey y García quienes apoyarán del desarrollo del evento.

“Una noticia importante para nuestros corredores que anunciamos dentro de la edición del 40 aniversario, es que todos aquellos que crucen a la meta, tendrán el derecho a participar en la rifa de 50 mil pesos, la cual estará dividida en 6 premios de 5 mil pesos y 2 de 10 mil”, informó Rodolfo Del Real Vega.

El costo de inscripción para el evento será de 370 pesos en general y de 300 para mayores de 60 años y menores de 1 y se podrán realizar en la página web: www.trotime.com