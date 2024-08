Courtois dice que no volverá a jugar en Bélgica mientras Tedesco sea el DT

22 ago (Reuters) – El guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois anunció el jueves que no volverá a jugar con la selección belga bajo las órdenes del actual DT, Domenico Tedesco.

Courtois, considerado uno de los mejores porteros del mundo, se quedó fuera de la selección belga para la Eurocopa tras una disputa con Tedesco el año pasado. Su lugar lo ocupó Koen Casteels.

“Me siento un privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis mejores sueños habría imaginado poder hacerlo más de 100 veces”, publicó Courtois en sus cuentas de las redes sociales.

“Desgraciadamente, tras lo sucedido con el seleccionador y después de mucho reflexionar, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario clima de cordialidad”, agregó.

El guardameta de 32 años, que sufrió una lesión pero se recuperó a tiempo para ayudar al Madrid a ganar la Liga de Campeones en junio, añadió que la federación belga ha aceptado su posición y las razones que le llevaron a tomar la decisión.