Correa se estrena en Liga MX tras goleada de Tigres al Puebla

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres no tuvieron piedad y vapulearon al Puebla con un contundente 7-0, con el estreno de Ángel Correa como goleador felino dentro de la fecha 4 del Apertura 2025.

Las cosas desde el inicio tomaron tono azul y amarillo, cuando apenas al 7′ rompieron las redes con un trallazo de Ozziel Herrera, mandando al rincón su disparo imposible para el arquero Iván Rodríguez.

Pese a un gran lapso sin peligro, fue hasta el 37′ que los cartones se movieron nuevamente en la cabeza de Diego Lainez. El “Factor” mandó a guardar una gran acción de Juan Brunetta, quien sacó un centro como con la mano a poste contrario hacia el extremo mexicano y poner el 2-0.

El arranque del complemento fue mejor imposible para los felinos, quienes en un lapso de poco más de diez minutos decretaron la goleada con una imparable ofensiva, empezando el festín en los botines de Brunetta. El sudamericano puso el 3-0 con un tiro raso que no pudo desviar Rodríguez atrás al 51′.

Sin embargo, el momento cumbre llegó tan sólo instantes después con el estreno como goleador en Liga MX de Ángel Correa. El campeón del mundo hizo su debut con las redes con un tremendo golazo, colgando la redonda lo más lejano del apodado “Araña” para el 4-0 al 55′ y su quinto tanto en todas las competencias con los regios.

A la “Franja”le llovía sobre mojado y rápidamente se llevó la “manita” con autogol incluido. Nico Díaz desvió un disparo sin peligro de Correa para incrustarlo en propia meta con el 5-0 al 58′. Todo le salía bien a Guido Pizarro y compañía, a tal grado, que hasta un recién ingresado Diego Sánchez se unió a la fiesta con su primer tanto en su carrera al 71′ y poner la media docena al marcador.

Los pupilos de Pablo Guede no sentían lo suro sino lo tupido, quedándose con un elemento menos tras la expulsión de Ariel Gamarra al 75′. La noche perfecta terminó con el tanto de André Pierre-Gignac, que desde los once pasos puso su fin a la racha sin gol (desde el 6 de noviembre del 2024) y el 7-0 final que dejó a los regios con 9 unidades en lo más alto de la tabla general y con un partido menos; por su parte, los de la “Angelópolis” son antepenúltimos con 3 puntos.