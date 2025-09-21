Correa rescata empate de Tigres ante Pumas

Monterrey, Nuevo León. En un auténtico duelo de felinos, los Tigres rascaron un valioso empate ante Pumas, esto por la fecha 9 del Apertura 2025.

El choque parecía destinado a terminar en un empate sin goles, sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos ambos equipos encontraron la portería para firmar una agónica igualada.

Sin ser brillante, los del Pedregal fueron los que más méritos hicieron para intentar ganar el encuentro, generando las ocasiones más claras de cara a la portería, incluido un penal tras una mano de Juan Purata.

Al 23’, Aaron Ramsey tomó el balón desde los 11 pasos para intentar marcar su primer gol con la playera auriazul. Sin embargo, el galés mandó su disparo por un lado del arco ante la incredulidad de las casi 26 mil personas en el inmueble.

A partir de esa jugada las emociones disminuyeron en el primer tiempo, sin embargo, para el complemento los auriazules volvieron a presionar y no les hizo falta mucho para causar daño en la meta de Nahuel Guzmán.

Y esos intentos tuvieron su premio con el tanto de José Juan Macías al 86’, quien ingresó algunos minutos antes y parecía convertirse en el héroe del triunfo para los locales.

Pero, prácticamente en la siguiente jugada José Caicedo cometió un penal por un jalón en el área que derivó en el tanto de Ángel Correa en el agregado, dejando cifras definitivas en el Olímpico Universitario con el empate, resultado que llevó a los capitalinos a sumar 13 puntos en el séptimo puesto; uno abajo de los regios que con 16 unidades registran dos juegos sin triunfo.