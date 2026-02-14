Correa nunca pensó en llamado de Messi hacia el Inter de Miami 

Monterrey, Nuevo León. Los rumores sobre que Lionel Messi intentó fichar a Ángel Correa para el Inter de Miami, fue descartado por el mismo ex Atlético de Madrid.

El actual dorsal ‘7’ de Tigres reconoció nunca habérsele cruzado por la mente dejar tirado el proyecto felino, el cual tiene contrato hasta el 2029.

“Sí, bueno, es una realidad que ya se fue Berterame para el Miami. Se ha llevado un grandísimo delantero, lo conozco también, es una gran persona y le deseo lo mejor.

Y después, nada, yo tengo un contrato acá en Tigres.La verdad que estoy agradecido y muy feliz, tanto yo como mi familia, por cómo nos recibieron desde el primer momento, así que en ningún momento se me cruzó por la cabeza irme a otro lado a jugar”, confesó.

Bajo esta misma línea, el sudamericano dejó entrever no estar en la lista final de Lionel Scaloni para el Mundial en verano pero no cierran las puertas a ello mientras haga lo mejor con los felinos. Asimismo, no descartó un bicampeonato mundial de la Albiceleste, siempre y cuando esté Messi en sus filas.

“Es una realidad que queda muy poco para el Mundial. La verdad que siempre lo he dicho, soy un afortunado de haber participado en Qatar, de estar en ese plantel. Fue algo histórico, algo único.

Siempre está ahí en la cabeza que uno quiere estar, pero bueno, soy consciente de que hay muchísimos jugadores, que Scaloni lo va a tener complicado, pero mi trabajo es estar siempre preparado, hacerlo bien para mi equipo que es Tigres y que sea lo que el entrenador decida. Siempre que esté Messi en la cancha, siempre será candidata. Está claro para nosotros”, finalizó.