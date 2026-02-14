Correa desconoce cuál es el Estadio del Cruz Azul

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están listos para visitar al Cruz Azul, rival el cual se encuentra en situación “sin hogar”, por lo que Ángel Correa desconoce el verdadero Estadio del club capitalino.

El campeón del mundo entre risas dijo no saber cual es la casa cementera, sin embargo, le resta importancia pues será un partido de alto grado, sobretodo teniendo enfrente a un ex compañero como Nicolás Ibáñez.

“¿El torneo pasado dónde jugamos? Ahora juganos en la del Puebla. No sé cuál es la cancha de ellos. Es un grandísimo equipo, somos conscientes y a prepararlo de la mejoe manera y traernos los tres puntos porque es importante para nosotros.

Contento por Nico (Ibáñez) porque haya debutado y haya hecho un gol, la verdad que se lo merece. Compartí el torneo pasado con él, es una grandísima persona, tanto él como su familia. Nos recibieron muy bien acá, nos hicieron sentir muy a gusto, así que les deseo lo mejor”, argumentó.

Por otro lado, en estas últimas horas se ha hablado sobre una posible renovación de Guido Pizarro en el banquillo regio, situación que Correa cree merecida al tener buena relación con el técnico. Además, dijo estar contento con los fichajes traídos para el semestre con fines a una nueva final.

“La verdad que me llamo la atención para bien por como trabajan él y el cuerpo técnico. Es una leyenda del club que lo conoce a la perfección, está haciendo un gran trabajado y si renueva seguro es porque lo merece. Tanto Guido y el cuerpo técnico son muy cercanos a los jugadores. Tratan de prepararnos de la mejor manera y eso se nota. El que empieza jugando y el que entra para la segunda parte el equipo siempre trata de hacer el mismo trabajo. Esa es la línea que seguimos.

Rodrigo, César y Paquito han llegado, nos han traído una buena energía, unas ganas de competir. Saben que vienen a un equipo que acaba de llegar a una final y bueno, estamos en eso, estamos en ese camino”, añadió.

Se estiman que sean dos años los que el “Conde” estire acuerdos con los felinos, tema que apenas empezaron en pláticas.