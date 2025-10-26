Correa brinda triunfo de Tigres ante Xolos y llegan imbatibles al Clásico Regio

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres se lucieron y de la mano de Ángel Correa vencieron 2-0 a Xolos para subir al podio de la tabla general del Apertura 2025, en su fecha 15.

Los felinos pegaron primero y rápidamente en el marcador vía Juan Brunetta. Sin embargo, el VAR anuló la anotación por un “golpe imprudente” del atacante argentino en el rostro del defensor visitante.

El cuadro regio seguía insistente en busca de romper los cartones tras el trago amargo previo y estuvieron cerca con la gran falla de André Pierre-Gignac. El “Bómboro” no pudo aprovechar un mal despeje de Antonio Rodríguez y quiso definir de cabeza frente al marco abierto, regresando la redonda a los guantes del arquero rojinegro al 18′ ante la incredulidad del “Volcán”. Enseguida, el ariete pudo reivindicarse luego de una espectacular triangulación con Brunetta que por casi nada terminaba en un autentico golazo, esto al 21′.

La visita no encontraba por dónde, hasta que su mejor futbolista, Gilberto Mora, se sacó de la chistera una recuperación en media cancha, acción que culminó con un intento de remate al arco pero que Nahuel Guzmán se interpuso chocando con el juvenil mexicano, decretando el silbante como penal.

No obstante, el videoarbitraje corrigió su decisión al no ver ninguna infracción sobre el canterano “canino” al 27′ y en lo más importante del primer lapso.

El arranque del complemento fue negativo para los universitarios que se vieron contra las cuerdas por otro penal, esta vez de Juan Pablo Vigón sobre Doudi Mourad al 46′, mismo que se decretó via VAR. La buena noticia fue que Nahuel apareció bajo los tres postes, atajándole a Kevin Castañeda su tiro de castigo para darle vida y drama al cotejo en su recta final.

A partir de ahí, Guido Pizarro tomó la riendas del asunto siendo más arriesgado, metiendo a Ángel Correa, consciente que una amonestación más hacia el campeón del mundo, le restringiría de jugar el Clásico Regio de la próxima semana.

Sin importar ello, el técnico felino realizó la modificación y de inmediato causó efecto, el argentino recuperó y dejó sin marca a Gignac, quien aprovechó eso y rompió su sequía goleadora con un tiro cruzado al 60′ para el 1-0 y su diana 218 con el club (189 en Liga MX).

El tanto a favor desfundó por completo a los pupilos de Sebastián Abreu, perdiendo la brújula y viéndose todavía más emproblemados con el gol de Correa. El astro sudamericano dio el pase a la red tras un jugadón en el área de Brunetta y con su quinta diana del torneo encaminó el triunfo 2-0 al 75′.

Los dirigidos por el “Loco” no sentían lo duro sino lo tupido y sobre el final se vieron con inferioridad numérica ante la expulsión de Mourad al 83′, dejando ya sin oportunidad de reacción a su equipo.

Así, los del “Conde” cerraron una semana perfecta (9 de 9), subiendo al segundo lugar general con 32 puntos y llegar embalados al derbi norteño frente a Rayados con once juegos sin perder al hilo. Por su parte, los fronterizos son sextos con 21 unidades y muchas chances de caer peldaños.