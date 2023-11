Córdova reconoce bajo nivel con Tigres y promete volver a retomarlo para Liguilla

Monterrey, Nuevo León. El equipo de Tigres tiene listo su cierre de torneo en el que esperan el regreso al nivel futbolístico de una de sus máximas, se trata de Sebastián Córdova.

El ofensivo felino reconoció no estar atravesando su mejor momento pero promete volver a tenerlo para esta Liguilla, tal y como ocurrió en la fiesta grande del certamen pasado, donde fue el mejor refetente de la octaba estrella auriazul con seis goles.

“Bien, no he estado de la mejor forma como en la liguilla pasada, estoy concentrado, sé lo que tengo que hacer, un tema grupal, no sé, pero yo estoy bien. Súmamente concentrado en lo que debo y tengo que hacer y no sé, el torneo es así con una liguilla y agarrarlo de la mejor forma para poder entrar.

He tenido un semestre complicado, tema lesiones, extra cancha y aquí adentro he estado un poco desenchufado pero viene una liguilla, y es momento de aterrizar y lo que queremos aquí es el bicampeonato”, confesó en conferencia de prensa.

Bajo esta misma línea, el dorsal ’17’ argumentó que esto no se debe a un tema de lesión y que el problema de pubalgia está fuera de peligro.

“Es algo que si viene arrastrando mucho, de si me operaban o no, hicimos lo mejor posible y me siento bien, no he tenido problemas de pubalgia ahora”, agregó.

Córdova culminó la charla mostrando calma ante su situación de acumulación de tarjetas, pues posee cuatro y está a una sola amonestación de perderse el duelo contra América por la fecha 17 en el ‘Volcán’.

“Con tranquilidad, es algo que está puesto en el reglamento, no hay necesidad de exponerlos a una amarilla, jugar tranquilos, no arriesgar el juego contra América que es importante y de ahí en liguilla, es jugar tranquilos y sin estar ahí haciendo algo inadecuado”, finalizó