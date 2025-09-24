Copa Orizaba llega a su cuarta edición

Regio Deporte

Este año llegará a la cuarta edición, de la ya tradicional competencia de la Copa Orizaba, donde se espera la asistencia de clubes locales, nacionales y algunos internacionales.

Este evento se programa para las fechas del 19 al 21 de diciembre, con la asistencia aproximada a las cien escuadras, quienes demostrarán su talento, para convertir aquello en la verdadera fiesta del fútbol infantil y juvenil.

Las categorías en las cuales se va a tomar parte son en edad limitada, que va desde los más pequeñitos, nacidos en el año del 2019, hasta los juveniles del 2008, quienes disputarán los bonitos trofeos, destinados para los campeones y subcampeones de todas y cada una de las categorías convocadas.