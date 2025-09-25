Copa Maya espera a regios

Regio Deporte

Dada la calidad de futbol de primer nivel que se práctica en nuestra entidad, ha llegado la convocatoria desde la blanca Mérida, para participar en la próxima Copa Maya, dentro de las diferentes categorías de edad limitada.

Este torneo se programa para las fechas del 14 al 17 de noviembre en las diferentes divisiones, que van desde los más pequeños, nacidos en el año del 2019, hasta los juveniles del 2008, dentro de la rama varonil.

La unidad deportiva de Mérida, Yucatán, será digno escenario para la realización de los encuentros, los cuales se espera resulten de lo más disputados, dada la calidad de los conjuntos que ya se encuentran debidamente registrados y están también a la espera que algunos conjuntos regios confirmen su asistencia!.