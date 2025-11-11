Copa Internacional Los Cabos recibe a gigantes de América

Regio Deporte

Los Cabos, B.C.S. – La pasión del fútbol internacional está a punto de desbordarse en Los Cabos. Del 2 al 7 de diciembre, se celebrará la esperada Copa Internacional Los Cabos, un torneo que se ha consolidado como una vitrina de talento juvenil y una cita ineludible en el calendario deportivo.

El evento ha generado una expectación sin precedentes. No solo habrá una nutrida participación de equipos locales y nacionales, sino que la competencia eleva su nivel con la confirmación de conjuntos de talla internacional, incluyendo delegaciones de Estados Unidos, Brasil y Argentina.

¡Atención, Últimos Lugares!

Los organizadores han lanzado un llamado urgente a la acción: el cupo es limitado. Con el registro de potencias futbolísticas, se anticipa una de las ediciones más emocionantes. ¡Los equipos interesados deben acelerar su inscripción para no quedarse fuera!

Categorías: Del Semillero a las Estrellas

La Copa abarca una amplia gama de edades, asegurando competencia para cada etapa de formación:

Varonil: Desde la categoría 2019 hasta los juveniles de la 2008.

Femenil: Abarcando las categorías de 2008 a 2013.

Especial Libre: Habrá una categoría de “libre” para jugadores tanto en la rama varonil como en la femenil, prometiendo partidos de alto voltaje.