Convoca Sanico

Regio Deporte

Por fin ha salido la convocatoria para participar en los próximos torneos organizados por la liga nicolaita, dentro de las diferentes categorías de edad limitada.

Los diferentes clubes, escuelas y equipos en general estaban a la espera de conocer los pormenores de lo que será la siguiente competencia, luego que ya hace varias semanas concluyó la anterior con la obtención de los campeones de las distintas divisiones.

Por ello se informa que en esta ocasión las categorías van desde los más pequeñines, que son mis niños nacidos en el año del 2020, hasta los juveniles del 2010.

Es de mencionarse que la invitación es para equipos con residencia en San Nicolás y en caso de que alguno de ellos pertenecientes a otros municipios se les cobrará un cargo extra.