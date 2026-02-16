Contundente actuación de Martín “Sirungui” González en la pelea estelar de LUX 058

*Se impone por nocaut para convertirse en monarca interino welter de LUX Fight League

El artemarcialista duranguense, Martín “Sirugui” González, se convirtió en monarca mundial interino de peso welter de LUX Fight League, al derrotar por nocaut al tapatío Alán “Tiburón Blanco” Domínguez, en la pelea estelar de LUX 058 presentada por Amistad, Industronic y Perfol, que se disputó en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Con este resultado, González además de quedarse con el cetro interino de las 170 libras llegó a nueve victorias en el ámbito profesional, donde también cuenta con dos derrotas y cero empates.

En tanto, Domínguez García sumó su octavo revés en el terreno de paga, en el cual tiene 11 éxitos y ninguna igualada.

El combate, pactado a cinco asaltos, arrancó con un leve dominio de parte de “Tiburón Blanco” al conectar un par de golpes sobra la cabeza de “Sirugui”, quien respondió con doble impactos en el rostro del tapatío.

A continuación, ambos exponentes se dedicaron a estudiar a su oponente, no sin antes enfrascarse en un intercambio de patadas al centro de la jaula, ante la mirada de Daniela Modad, tercera sobre el octágono.

En el segundo round, los peleadores decidieron intercambiar golpes ligados a la cara, de los cuales salió más perjudicado Domínguez, al mostrar después de ello una herida en el pómulo izquierdo.

Posterior a ello, González arrinconó en un extremo de la jaula a su rival para propinarle un severo castigo que incluyó una seguidilla de rodillazos y golpes en todo el cuerpo, que ocasionaron que el tinte blanco en el cabello con el que salió a la pelea el tapatío cambiara su tono por el rojo de su sangre.

En el tercer episodio, el discípulo de Sergio “Drako” Cossío salió decido a terminar con la batalla y con un cruzado de mano derecha mandó al piso a Alán, el cual ya no resistió el castigo y cedió la victoria en favor del duranguense a los 45 segundos del episodio referido.

“Tengo mucha emoción, porque vengo de un duro camino, empecé desde abajo y así llegan las cosas, a todos les doy un consejo, luchen por sus sueños, sí se puede”, refirió el nuevo monarca de las libras al concluir la contienda.

“Venía decidido, me acordé de mis hijos, de toda mi familia, todo lo que he sufrido en la vida aquí lo saqué. Lo aprecio mucho, (al campeón absoluto), espero que se recupere pronto para darnos una buena guerra”, apuntó Martín.

Por su parte, en la batalla coestelar, el coahuilense Paulino “Cuate” Siller (17-3-0) se impuso por decisión unánime al costarricense Jorge Calvo (20-7-0), por el título mundial de peso mosca de LUX Fight League.

Asimismo, el colombiano Santiago Prieto (10-2-0) doblegó por sumisión al regiomontano Fabián “Torito” López (6-3-0), en pelea pactada en las 135 libras.

En tanto, el peruano Luis Elías (10-1-0) ganó por decisión dividida al regiomontano Kike “Locote” González (13-7-0).

Finalmente, el chihuahuense Luis “El 30” González (3-0-0) venció por sumisión al coahuilense Luis Rey Gallegos (9-11-0), en pleito por las 135 libras.

La siguiente función de LUX Fight Laegue, LUX 059 presentada por Amistad, Industronic y Perfol se realizará el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México como parte de los eventos oficiales de UFC en su visita a la Ciudad de México.