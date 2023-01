Contra Santos les va a quedar claro qué queremos: Igor Lichnosvky

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres afinan detalles para debutar en el Clausura 2023 ante Santos y en palabras de Igor Lichnosvky, desde la primer fecha verán de qué es capaz la plantilla felina liderada por Diego Cocca.

El zaguero chileno argumentó que se han visto grandes cambios en lo táctico, esto sin entrar en comparación con lo trabajado en la era Miguel Herrera.

“Tácticamente y quiero aclarar, no es comparación con el cuerpo técnico anterior, tácticamente se caracteriza por ser ordenado, por preocuparse por esos detalles para enfrentar al rival, tenemos materia prima buena y el primer partido les va a quedar claro lo que quiere este equipo y lamentablemente va a ser esfuerzo, sacrificio, no hay problema, tácticamente me sorprendió mucho y el fútbol el equipo lo tiene.

Sin duda, no solo eso, no quiero decirte que quiero de tal manera enfrente organizado atrás, el que entiende el fútbol entiende que es un equipo que juega de la misma manera en todo lados”, dijo en conferencia.

Los regios irán con la baja de Salir Caetano por suspensión, pero está más que confirmado la incorporación de titular (hasta el momento) de Fernando Gorriarán, quién visitará su antigua casa como lo es el TSM.

Caso Culiacán, sí preocupa

Por último, el andino reconoció que los actos violentos ocurridos este jueves en el estado de Culiacán, sí preocupan al deportista pero todo se habla de manera interna.

“En esos casos lo prudente es hablarlo entre los jugadores internamente, que no exista esto públicamente para que se determine una decisión grupal en privado para que no sea una sola la persona señalada, que en mi caso soy yo, y una vez que se decida algo hablar con la liga para tomar la mejor decisión. No es sabio dar aquí mi opinión”, expresó.

Cabe destacar, que derivado a dichos hechos, el juego entre Mazatlán y León se tuvo que reprogramar.