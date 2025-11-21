Contra la adversidad: Amigos del Sapo saca la casta

Por: Regio Deporte

Monterrey, N.L. – En un encuentro que tuvo todos los ingredientes de una verdadera batalla deportiva, los Amigos del Sapo lograron un dramático y valioso triunfo por la mínima diferencia (1-0) ante el Atlético San Pancho, en las acciones correspondientes a la categoría Especial Zona Uno de la Choreslig.

El partido, disputado en la cancha 2 de La Isla, estuvo marcado por la tensión desde el silbatazo inicial. La escuadra de los “Sapos” llegó con el plantel incompleto; sin embargo, los elementos que acudieron al llamado sacaron la casta y mostraron un corazón enorme para suplir la inferioridad numérica en el terreno de juego.

Duelo de Liguilla Ante un gran ambiente en la tribuna, donde la afición disfrutó de jugadas de alto nivel dignas del máximo circuito, ambos equipos demostraron por qué están peleando en la recta final del torneo. El objetivo es claro: asegurar uno de los boletos a la “fiesta grande”.

El Atlético San Pancho no fue un rival sencillo; se entregaron en cada espacio del campo, presionando y buscando el arco rival, lo que convirtió el partido en un espectáculo de ida y vuelta.

El Héroe del Partido Cuando el duelo estaba más cerrado y parecía que el desgaste físico cobraría factura, apareció la figura de Edgar Santiago, conocido como “El Gari”. En una jugada clave, Santiago prendió el balón con determinación para anidarlo en las redes, marcando el 1-0 definitivo.

Ese único tanto fue suficiente para sellar una victoria con sabor a hazaña, otorgándole a los Amigos del Sapo tres puntos de oro en su lucha por la clasificación.