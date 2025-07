Contra Dortmund no es el partido más importante en la historia de Rayados: Torrent

Monterrey, Nuevo León. El encare entre Rayados y Borussia Dortmund ha puesto en tela de juicio si será el partido más importante en la historia del club regio, situación a la que opinó su técnico, Doménec Torrent.

El estratega español no se atrevió a darle dicho adjetivo, pues considera que todos los juegos conllevan su debida importancia, destacando a la par su poco conocimiento a la historia albiazul, por lo que no puede catalogar dicho cotejo.

“Todos los partidos son importantes, no sé por que tanta manía en que es el reto o el partido más importante. Monterrey ya lo ha estado, son 80 años y seguramente ha tenido juegos importantes.

Ahora bien, a nivel internacional si fuéramos capaces de ganar sería importante para el club, nosotros como staff nuevo, jugadores y confianza pero no me atrevería a decir que es el más importante. Para el club sería reforzar la idea pero yo no me atrevería a decir que es el más importante porque desconozco toda la historia de los 80 años de Rayados”, confesó.

Asimismo, volvió a remarcar la corta distancia que se ha ido haciendo entre el fútbol del viejo continente con el americano, teniendo la “Pandila” armas para competirle al Dortmund pero sin garantía completamente de sacar un buen resultado.

“El fútbol actual cada vez se acerca más en todos los niveles; hoy Mcallister, argentino que juega en Liverpool, decía que no se tenía con qué competir a los equipos europeos cuando están en forma. El problema de los clubes no europeos es que cada vez serán más complicado.

Están con nivel alto de competición pero nosotros tenemos armas y les vamos a competir, es nuestra intención y no es garantía de nada, no es ningun secreto que son superiores a nosotros en cuanto a plantel y presupuesto pero mi equipo ya lo hizo bien, creo que vamos a intentar competir al menos hasta el final. Queremos mostrar que el fútbol mexicano es capaz de competi cada vez mejor”, agregó.

Por último, el ibérico agradeció mucho el apoyo que Alessandro Del Piero brindó al conjunto mexicano, sin embargo, con todo y ello no se confían, conscientes sobre el rival del martes por la noche.

“Sorpresa que el señor Del Piero, una leyenda del fútbol y referente, apostara por nosotros. No nos lo vamos a creer. Se lo agradecemos mucho pero sabemos quienes somos, sobre el partido y quién es favorito; agradecemos mucho sus palabras y confianza pero no nos despistar esto de quién enfrentaremos mañana”, dijo.

El apodado Pinturicchio, se atrevió a dar por ganador al cuadro regio en la siguiente llave, esto durante una serie de pronósticos que el italiano realizó y se volvió viral. Cabe destacar, que es bien sabido el “odio deportivo” del ex Juventus tiene hacia el equipo bávaro tras aquella final perdida de Champions League en 1997.