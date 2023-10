Continúa la participación de atletas de NL en JPanamericanos 2023

En una mañana fría en Santiago el representante de Nuevo León y de México José Luis Doctor Morales disputó la prueba de los 20 kilómetros de marcha de los XIX Juegos Panamericanos 2023, evento que se desarrollo en el circuito trazado en el Campo Marte, del Parque O´Higgins.

El marchista azteca finalizó la prueba en sexto lugar al registrar un tiempo de 1:20´33. El metal dorado se lo adjudicó el ecuatoriano David Hurtado al cruzar la meta en 1:19´20, la plata se la colgó el brasileño Caio Bonfin con 1:19´24 y el bronce lo ganó Andrés Olivas de México con 1:19´56.

“Tratamos de dar lo mejor, pero hoy no se pudo, este año fue pesado, nos habría gustado darle una medalla más a México en los Panamericanos, pero lo consiguió mi compañero Andrés (Olivas), y yo estoy feliz porque dejo bien para parado a la marcha. Desde hace mucho no se subía al podio en Juegos Panamericanos”, externó Doctor Morales al culminar la extenuante prueba.

Abren con triunfo softbolistas neoleonesas torneo en Panamericanos 2023

El tri de softbol femenino se impuso a su similar de Venezuela por pizarra de 9 carreras a 2 en su primer partido del Grupo B, en el arranque del torneo de la especialidad de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 que tiene como sede el Centro de beisbol y softbol de Cerrillos.

Cabe mencionar que el seleccionado mexicano lo integran tres jugadoras neoleonesas, Mariángel Barbosa, Marlene Espinoza y Yanina Fernanda Treviño, así como la entrenadora de SNL, Nancy Prieto.

Este lunes 30 de octubre, México enfrentará a la escuadra anfitriona de Chile en su segundo juego en punto de las 16:00 horas tiempo de Santiago.

Suman experiencia judocas de Nuevo León en Panamericanos Santiago 2023

Los judocas de Nuevo León Robin Sergio Arana división de -56 kilogramos y Samuel Ayala en -81 kg., sumaron experiencia al culminar su participación en el torneo de la especialidad de los XIX de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La competencia se celebró en el Centro de deportes de contacto del Estadio Nacional ahí ambos exponentes entregaron lo mejor de si en cada combate que desafiaron.

Arana mencionó que se va triste de la justa continental tras caer en la etapa eliminatoria de cuartos de final.

“Tengo que seguir trabajando para la próxima vez y mejorar en mis resultados, se aprende mucho, así esto en deportes de combate, fue una categoría muy nivelada, cualquiera puede ganar”, señaló.

Por su parte, Samuel Ayala quien compitió en -81 kg., externó que a pesar de haber pasado vía repechaje no era el resultado que esperaba, anhelaba pelear el metal dorado.

“Son mis segundos Juegos Panamericanos, me sentí muy bien, lamentablemente perdí en cuartos, después afronté el repechaje y por cuestiones de lesiones en el tobillo, lesiones en el dedo, y la marcación de los árbitros no me favorecieron”, señaló Ayala.

El regio enfrentó en cuartos de final al cubano, Maikel Kenzie y en repechaje al uruguayo, Alan Mikael Aprahaim, contra quienes perdió por waza-ari.

“Vamos sumando experiencia, aun así, no es el resultado que quería, solo queda seguir entrenando y para la próxima mejorar este resultado. Aun vamos a seguir tratando de clasificar a París 2024 porque aún nos queda una competencia en diciembre y otra el próximo año”, indicó.