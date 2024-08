Contacto frustra gran actuación de Dana Ruz en Puebla

Como lo había prometido días antes, Dana Ruz, piloto del auto #31 del equipo Tiger Racing, fue protagonista en el Gran Premio Consorcio Aristos, que se disputó en el Autódromo Miguel E. Abed, en donde ofreció grandes duelos en las dos carreras correspondientes a la Fecha 7 de la Copa 1.8.

A bordo del #31 con los colores de Gates, Baby Sons, Itelma Autopartes, MERU y PRO 365, tuvo participación en la carrera de casa, la cual vivió como en una montaña rusa, resolviendo problemas mecánicos, acelerando a fondo, luchando épicamente por cada tramo de pista, hasta la frustración de salir afectada por un contacto sin razón de ser y totalmente antideportivo del auto #99.

Durante la calificación para la carrera 1, Ruz se colocó en la novena posición de salida, marcando un tiempo muy cercano a los punteros. Ya en competencia, la piloto presentó algunos problemas mecánicos que le complicaron su manejo durante los 30 minutos que duró la carrera, pero su principal motivante, el estar corriendo ante su familia y público, le hizo sacar fuerzas extras para controlar su auto y finalmente cruzar la meta en el séptimo sitio.

El performance del auto #31 mejoró notablemente para la carrera 2, los mecánicos del team Tiger Racing encontraron la falla y sacaron reluciente al #31 a la pista. Dana comenzó desde la segunda plaza, ya que, por reglamento, los primeros ocho lugares invierten las posiciones para el hit 2.

Ruz tuvo un arranque discreto que le hizo perder una posición, y antes de llegar a la curva 1 se encontraba en la tercera plaza, sin embargo, se recuperó de inmediato y comenzó la defensa de su posición que se alargó por varios giros.

Todo estaba fluyendo, los duelos eran aguerridos pero los pilotos se respetaban y ni un solo “laminazo” se presentó durante los primeros giros. El #31 había tomado ritmo y se disponía a escalar posiciones gracias a los buenos tiempos y constantes que estaba marcando.

Con ese buen ritmo, Dana fue protagonista de una de las batallas más intensas que se dieron durante el fin de semana. Al final de la recta, junto a otros dos pilotos formaron una línea de tres que paró de sus asientos a los aficionados que se dieron cita en las gradas del autódromo poblano. Derivado de esa batalla por la posición, Dana tuvo un leve descuido que le hizo dar un pequeño trompo, y perdió algunos lugares, sin embargo, eso no la desanimó y de inmediato retomó el ritmo de competencia.

Cuando se cumplia la vuelta 13 y Ruz peleaba por un lugar en el Top 10 tras un rebase certero al auto #99, el piloto de éste auto, con una acción claramente antideportiva y fuera de reglamento, impactó al #31, incluso subiéndose por algunos segundos en la parte izquierda del auto, sacando de balance a la piloto que no pudo hacer nada por evitar el “choque”.

Tal acción la hizo perder varias posiciones y una cosecha más redituable de puntos, finalizando en la décimo tercera posición.

“Fue una fecha de contrastes, en la carrera 1 supimos salir adelante a pesar de los problemas, pero al final, frustrante por cómo acabó el segundo hit. Arrancamos en segundo sitio ya que se invierte la parrilla, tuve un pequeño descuido y me rebasó Adiel (Gamboa) mi coequipero y por varias vueltas estuve detrás de él”.

“Para la segunda mitad de la competencia fui a buscar el Top 10, rebasé al auto # 99 y al parecer eso no le pareció y metros adelante se dejó ir con el auto y se montó al mío, afortunadamente pegó en una de las partes fuertes del chasis y no me llegó al interior. Son acciones fuera de lugar, estamos compitiendo de manera deportiva, creo que los que venimos a competir lo hacemos para divertirnos, ser competitivos, pero no para salir y golpear de esa manera”, dijo Dana Ruz.

Afortunadamente la piloto poblana se encuentra bien y su auto será reparado, y tras lo acontecido, señala lo positivo del fin de semana, destacando los buenos tiempos realizados, equiparados por los punteros del campeonato, situación que le ayudarán cuando regrese a la pista el próximo 14 de septiembre en la segunda edición del SpeedFest 2024.