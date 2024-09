Considera Rafael Castillo que disciplina lo llevó a la victoria frente a “Gallo de Hidalgo”

El boxeador regiomontano, Rafael Castillo, consideró que la disciplina y la fuerza de voluntad fueron los factores que lo llevaron a la victoria ante su coterráneo Adrián “Gallo de Hidalgo” Santos, en la batalla coestelar de la función de Round Zero Upper Fight presentada por Iure Lex, que se celebró en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Castillo Gil llegó a cinco victorias en su carrera profesional, al imponerse, el pasado jueves, por decisión unánime a Santos Zárate, en contienda pactada en los 65 kilogramos.

“Fue nuestra tercera pelea a seis rounds, la segunda que se completó, me sentí nervioso, así como entusiasmado, se dieron los resultados esperados”, expresó el joven pugilista de 22 años.

“Me hizo ganar mi disciplina y mi fuerza de voluntad por demostrar el nivel que tengo, la intensidad que trabajamos en el gimnasio, que tenemos cerebro, primero que huevos”, subrayó el avecindado en Juárez, Nuevo León, quien tiene en su récord profesional además de los cinco triunfos, tres derrotas y cero empates.

En ese sentido, reveló que al final de los seis episodios se sintió seguro y confiado de haber ganado la contienda, al haber conectado los mejores golpes.

“Muchas veces sentí que pude haber noqueado, pero me faltó apretar tantito, mi rival también aguantó mucho, pero conecté los golpes más fuertes, incluso lo corté, yo no veía con golpes en la cara, al finalizar los seis rounds me sentí victorioso y confié en mí”, relató el regiomontano, quien se preparó más de un mes para el desafío ante “Gallo de Hidalgo” Santos.

Finalmente, detalló que por el momento no tiene alguna fecha programada para volver al cuadrilátero y agradeció el apoyo de su manager Ernesto Morales y de las personas que lo han seguido desde que comenzó en el ámbito de paga.

“Esperamos oportunidades, debemos seguir preparándonos, empiezo el próximo lunes de nuevo en el gimnasio por si sale algo. Cuando me tengan alguna propuesta estoy listo para aceptarla, así que hay que entrenar más fuerte todavía”, mencionó Rafael.