Conmebol traslada de Santa Cruz de la Sierra a Asunción la final de la Copa Sudamericana

La ciudad de Asunción, capital de Paraguay, será la nueva sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, en reemplazo de la boliviana Santa Cruz de la Sierra, debido a un retraso en las obras en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, anunció este jueves la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“La Conmebol ha resuelto trasladar la sede de la final de la Conmebol Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada”, reza un comunicado de la entidad deportiva, en el que informó de su decisión sobre el partido previsto para el 22 de noviembre próximo.

La nota, difundida en la ciudad paraguaya de Luque, vecina de Asunción y sede de la Conmebol, agregó que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica del estadio de Santa Cruz “arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final”.

Asimismo, el ente rector del fútbol suramericano dijo que el informe técnico sobre el escenario deportivo “es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual, se han agotado todos los plazos razonables”.

La designación de Asunción “obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, agregó la organización.

“El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final de la Conmebol Sudamericana y cumplir con excelencia el compromiso asumido por la Conmebol con los hinchas, los clubes participantes, y con las empresas y marcas asociadas”, subrayó.

La Conmebol indicó que ya ha iniciado conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

De igual forma, aclaró que continuará con las inversiones y mejoras en el estadio ‘Tahuichi’ Aguilera de cara a próximos torneos y que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha expresado su interés en albergar la final del certamen en 2027.

El pasado 23 de noviembre, el argentino Racing se consagró campeón de la Copa Sudamericana al superar por 3-1 al brasileño Cruzeiro, en un partido que se disputó en el estadio asunceno General Pablo Rojas, conocido como ‘La Nueva Olla’.

