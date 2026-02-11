Confirman monedas conmemorativas del Mundial

*Comenzarán a circular muy pronto.

La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que autoriza la acuñación de tres monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen en el que México será anfitrión por tercera vez. El dictamen, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado con 452 votos a favor.

El decreto contempla la elaboración de una moneda de oro puro con denominación de 25 pesos, una pieza de plata pura con valor nominal de 10 pesos y una moneda bimetálica de 20 pesos que se incorporará a la circulación nacional.

La moneda de oro será circular, medirá 23 milímetros de diámetro y pesará 7.776 gramos, equivalentes a un cuarto de onza troy. En tanto, la moneda de plata tendrá 40 milímetros de diámetro y un peso de 31.103 gramos, correspondiente a una onza troy del metal precioso.

Por su parte, la pieza bimetálica de 20 pesos contará con forma dodecagonal y un diámetro de 30 milímetros. Su núcleo estará fabricado con una aleación conocida como alpaca plateada, compuesta por 65% cobre, 10% níquel y 25% zinc, con un peso de 5.51 gramos. El anillo exterior será de bronce-aluminio, integrado por 92% cobre, 6% aluminio y 2% níquel, con un peso de 7.16 gramos.

Las tres monedas incluirán en el anverso el Escudo Nacional, mientras que en el reverso presentarán diseños alusivos al Mundial de 2026.

Diseño y plazos

Según lo aprobado, el Banco de México dispondrá de hasta 90 días posteriores a la publicación del decreto para definir las propuestas de diseño. Una vez autorizadas, la Casa de Moneda podrá iniciar la producción 30 días después. Asimismo, el banco central tendrá la facultad de realizar ajustes técnicos en caso de que surjan limitaciones legales o de manufactura.

Aunque el dictamen no lo precisa, tradicionalmente las monedas de oro y plata se destinan al mercado de colección, mientras que la moneda de 20 pesos circulará de manera regular en el país.

Durante el debate, la diputada Patricia Flores Elizondo, en representación de la Comisión de Hacienda, subrayó que el futbol es parte esencial de la identidad nacional. Señaló que el Mundial representa una oportunidad para que México se proyecte ante el mundo como una nación apasionada, creativa y orgullosa de su gente. Añadió que estas piezas conmemorativas no solo tendrán un valor económico, sino también simbólico, al preservar en la memoria colectiva la celebración del torneo.

El 11 de junio de 2026, México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. La justa será compartida con Estados Unidos y Canadá, y en territorio mexicano se disputarán 13 encuentros.

El proyecto fue turnado al Senado para su revisión y eventual aprobación, paso necesario para formalizar la emisión de las monedas rumbo al máximo evento del futbol internacional.