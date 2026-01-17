Confirma “Tato” oferta del Inter de Miami por Berterame 

Monterrey, Nuevo León. La salida de Germán Berterame de Rayados hacia el Inter de Miami parece inminente, así lo dejó entrever José Antonio Noriega.

El presidente deportivo del Club Fútbol Monterrey, confirmó la oferta del equipo de la MLS por los servicios del delantero, la cual es tentadora tanto para ellos como hacia el ariete.

“Confirmar que sí ha habido un acercamiento, hay una propuesta, una oferta que le es interesante a Berte, puede llegar a ser interesante para nosotros, porque llega en un momento inoportuno, no hay mucho tiempo para reaccionar.

La estamos analizando, al ser atractiva para Berte y no ser mala para nosotros. No voy a dar detalles, simplemente le interesa a Germán y pudiera llegar a ser interesante para nosotros”, comentó a su llegada a la Sultana del Norte.

Asimismo, reafirmó que la oferta le cambió los planes en el presente, sin embargo, ya están trabajando en un “Plan B” por si se llega a marchar.

“Si decidimos que la oferta es interesante y que Germán salga, haremos todo lo posible, ya estamos trabajando en ello, por sustituirlo”, dijo

Cerca de 15 millones de dólares son los que el conjunto de las “Garzas” ha puesto sobre la mesa del equipo regio (cláusula de rescisión) y que desde su postura planea soltarlo, pese a que desde un inicio señaló que máximo 20 millones sería lo ideal.

No obstante, al ser tan llamativa para el apodado “inventor”, las cosas cambiaron para la “Pandilla”, la cual prácticamente tendría las horas contadas con el futbolistas en sus filas.