Confía “Polvorita” Salinas en obtener victoria ante “Pelusa” Gaona

La boxeadora coahuilense, María “Polvorita” Salinas, se dijo confiada en su preparación para salir con la victoria en su combate, de este viernes, ante la capitalina Esmeralda “Pelusa” Gaona, a seis rounds en peso mosca, en la Arena GNP Seguros de Acapulco, Guerrero.

“Polvorita” (25-8-5), quien chocará ante Gaona (7-4-1) dentro de la magna función internacional organizada por varias promotoras en el marco de la 60 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) va con el apoyo de La Flor De Córdoba, ORPACK, COPAR, PET Envases De Occidente, IUV Universidad, Breves Deportivas, Motion Sports y M&A.

“Llegamos bien, fuertes y con extensa preparación realizada en Saltillo, nos avisaron un mes y medio antes, pero siempre estoy activa entrenando, lo que apretamos fue a los sparrings, así como las corridas, ya nos llegó el día”, expresó Salinas Corpus.

“Me entrené fuerte para esta pelea, tengo confianza en mi preparación de que vamos a salir con la mano en alto. Es una gran motivación estar en esta cartelera de la Convención, estamos motivados”, indicó la pugilista de 32 años de edad.

En ese sentido, refirió que está lista para aguantar la vía larga, pero adelantó que buscará acabar el pleito antes de la decisión de los jueces.

“Estoy preparada y lista para los seis rounds, pero si se da el nocuat antes mejor. Daremos una gran pelea para el público y la gente que me apoya”, apuntó la coahuilense.

“No había escuchado de ella, hace tres semanas supe con quién me iba a enfrentar, desconozco su estilo”, reconoció “Polvorita”.

Las promotoras No Puedes Jugar Boxeo Promotions, No Boxing No Life, Mundo Imperial, Round Zero y Borizteca Boxing organizan la función oficial de la 60 Convención Anual, la cual será gratuita para todos los aficionados.

El combate estelar de la velada será entre los mexicanos Jonathan “Perita” Escobedo (10-3-1) y Misael Cabrera (12-1-0), por el campeonato Internacional ligero del Consejo Mundial de Boxeo.