Concluye Valeria Aranda temporada con aprendizaje tras abandono en Puebla

La piloto capitalina, Valeria Aranda, concluyó su participación en la última fecha de la Trucks México Series 2025, disputada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, con un desafortunado abandono, luego de un contacto con otros competidores.

Aranda Rojas, quien había mostrado un gran ritmo durante la competencia en Amozoc, Puebla, relató que el incidente ocurrió cuando peleaba posiciones dentro del grupo puntero.

“Queríamos terminar bien la temporada, lastimosamente muchos pilotos no saben controlar las situaciones en pista y me tocó un golpe duro, pero estamos bien que es lo importante”, expresó Valeria.

La capitalina explicó que el accidente se originó por un rival que venía retrasado.

“Había un lapeado y el otro piloto, por no perder tantos lugares, me llevó puesta a mí. Veníamos haciendo una gran carrera, llegamos hasta el segundo puesto arrancando en quinto lugar, pero lástima que mucha gente no sepa llevar las carreras y quiera ganar muchos lugares en una curva”, señaló la joven volante.

A pesar del cierre amargo, la conductora de la camioneta marcada con el número 27 Bizzarro–TelecomDistrict –RestaurantCluny-Aexsa destacó el balance positivo de su temporada, en la que acumuló podios y experiencia importante dentro de la categoría.

“Agradezco mucho a los patrocinadores que me apoyaron. Fue una gran temporada de aprendizaje y muchos podios, esperamos que la siguiente sea mejor, peleando por el campeonato”, concluyó Valeria, quien subió al podio en segundo lugar en la octava fecha en Puebla y en tercero en el mismo sitio en la fecha tres.

También alcanzó el tercer escalón en el inicio de la temporada en el Súper Óvalo Potosino.