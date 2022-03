Con ‘Vuce’ retomamos el hambre de ganar: Luis Romo

Monterrey, Nuevo León. El conjunto de Rayados atraviesa su mejor momento del año, y es que, de la mano de Víctor Manuel Vucetich, los albiazules cambiaron la cara y son más competitivos, situación que tiene muy en cuenta Luis Romo.

El mediocampista y refuerzo para este Clausura 2022, dejó en claro que el plantel retomó el hambre de ganar, sensaciones que con Javier Aguirre parecían haber perdido.

“Algo que nos ha dado bastante ahora es ir partido a partido. Hemos ido viviendo cada partido como si fuera el último, retomado el hambre, que tal vez no se nos veía, por ganar. Vamos paso a paso, nos toca muy claro, enfrentarnos mañana a Juárez, tres puntos más que nos acercarían a lugares de clasificación directa, es importante, es lo importante ir sumando de tres”, confesó en videoconferencia.

Actualmente, la ‘Pandilla’ suma dos triunfos seguidos desde el arribo del ‘Rey Midas’ al banco, llevándolos desde los últimos lugares de la tabla general a puestos de Repechaje y aún con dos juegos pendientes.

Ya piensan en el Clásico

Romo está consciente de ello y sabe que de ganarle a Juárez el día martes llegarán embalados al Clásico Regio frente a Tigres, encuentro que mantiene al centrocampista muy emocionado por debutar en esta clase de derbis.

“Te motiva siempre los buenos resultados, ya empezamos a conseguir dos muy buenos, otro más sin perder, te motiva, puede haber cansancio, sobrecarga, pero al salir a la cancha se te olvida todo y disfrutas mucho. Si logramos otra victoria ante Juárez llegaremos motivados contra Tigres, el equipo llegará muy bien para lo que se viene.

Aquí se detiene toda la ciudad, aquí vienen y te dicen que es un partido más importante para las aficiones. Será lindo, no lo he vivido, me va a gustar vivirlo, empezar a disfrutar y sentir el Clásico mañana mismo después de Juárez”, puntualizó.