Con él vamos a estar mejor: Vigón sobre el regreso de Nahuel Guzmán

Monterrey, Nuevo León. La Liga MX entró en parón por fecha FIFA y pese a ello, el regreso de Nahuel Guzmán está a escasos días con Tigres, algo que pone muy feliz a Juan Pablo Vigón.

El mediocampista felino recalcó que pese al trabajo bien hecho, realizado por Felipe Rodríguez y Fernando Tapia en la ausencia del “Patón”, con el rosarino en cancha estarán mucho mejor.

“Nos gusta y motiva, en la Leagues Cup si bien lo hicieron bien nuestros arqueros, que esté Nahuel da un extra y una confianza diferente, nos gusta que esté él y que nos contagie en cancha de su liderazgo y energía positiva. Nos gusta que esté él, estamos bien y con él vamos a estar mejor”, comentó.

El argentino ya cumplió los once partidos de castigo que la Federación Mexicana le otorgó por el caso “rayo láser”, durante el Clásico Regio de fase regular del torneo anterior.

Por ello, estará ya de titular frente al Atlético de San Luis el próximo viernes por la jornada 7. Cabe destacar, que a los regios no les fue tan mal sin Guzmán en el campo, ganando 6 partidos , empatando 3 y sólo 2 derrotas.

Antepone al equipo sobre su ego

Por último, Vigón confesó estar en una etapa como futbolista, en donde antepone los objetivos grupales por sobre su “ego” por jugar en cancha en la era Veljko Paunovic, con quién registra 104 minutos (liga).

“Para el ego de Juan Pablo Vigón le gusta estar jugando y meter goles, estoy en una edad que sé que si le va bien al equipo antepongo a la institución antes que mi bienestar, estoy en una etapa donde me gusta ganar y reconozco que Tigres es mucho más grande que mi ego y lo voy a disfrutar la máximo.

Las decisiones del DT no están en mis manos y es lo único que puedo hacer, me gusta meter goles y claro que jugar, las decisiones de él las toma él y las acato. Lo demás lo disfruto, me gusta estar aquí y ojalá pueda jugar pero lo más importante es Tigres”, añadió.