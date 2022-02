Con el trabajo que se ha venido realizando, ahora se encuentran con el objetivo del Mundial Femenil de Futbol.

Así lo dijo la directora técnica del Tricolor de mujeres, Mónica Vergara, quien aseguró que estarán en la máxima justa de la FIFA en el 2023.

“Mónica Vergara ve a la selección nacional con la Copa del Mundo, estamos trabajando para eso, sé que me van a decir que estoy loca, pero me sirve trabajar de esa manera con urgencia, el poner el cien por ciento de lo que tengo y siendo consciente de que tengo mucho por crecer y mejorar para poder impactar a todo nuestro país. No debemos de tener miedo de nuestros sueños así que visualizo a México en el 2023 en Australia, cargando una Copa del Mundo”, dijo la estratega en entrevista para Tv Azteca Noreste Deportes.

Por otro lado, Vergara habló también sobre el porqué no ha convocado a Desirée Monsiváis y Charlyn Corral, siendo que ambas jugadoras atraviesan por gran momento.



“He tenido el privilegio de conocer a la mayoría de las jugadoras, con varias me tocó jugar, hablando de Desirée es una jugadora y persona que me encanta, te puedo decir que la estamos siguiendo, se que sus números y estadísticas en la liga hablan por sí solos, pero estoy trabajando con un cambio generacional, pensando en lo que tengo que enfrentar para esto que tenemos ahora próximo y pensando a mediano y largo plazo, esa es una de las razones por las que han visto que se les está dando oportunidad a jugadoras super jóvenes que a parte de todo están mostrando mucha jerarquía dentro de la cancha”, dijo sobre la delantera de Rayadas.

Y sobre la artillera de Pachuca comentó que, “Hablándote de Charlyn sabemos que tuvo años complicados, que este inicio de torneo nos da muchísimo gusto que está retomando confianza, que va por buen camino y ahora esperemos que siga esa constancia, porque tenemos a jugadoras que están siendo muy constantes, y algo con lo que en años anteriores y generaciones anteriores no nos habíamos encontrado, es con esta competencia tan fuerte que se tiene en cada posición. Por supuesto que las puertas están abiertas, pero también la competencia es muy alta”.

Por último, habló sobre el inicio de la eliminatoria mundialista en donde México ganó sus dos primeros partidos con goleadas a sus rivales, “Es importante no minimizar a ningún equipo, sabemos que todos están trabajando y peleando para poder conseguir un boleto al mundial, nosotras tenemos que seguir con la mentalidad de mejorar el día con día, de conocer cada día mejor nuestra metodología y modelo de juego para plasmarlo de mejor manera en cada enfrentamiento”.