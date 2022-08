Con ánimo de revancha va Xavi Razo a Monterrey por tercera victoria

Motivado y con ganas de revancha, tras lo sucedido en el compromiso anterior, llegará el piloto capitalino, Xavi Razo, a la séptima fecha de la NASCAR México Series 2022, que se disputará, el próximo domingo, en el Autódromo Monterrey.

El volante del auto marcado con el número 7 HotelDeLaParra-CervezasModeloEnLaMixteca-FLEXseguridadPrivada-DYCINSA-PETenvasesDeOccidente-MS-M&A buscará en la “Sultana del Norte” su tercera bandera a cuadros del año, en un trazado muy rápido que regresa al calendario de NASCAR México.

“Definitivamente hemos tenido una temporada de altibajos, tenemos dos victorias, pero también hemos sufrido otros resultados que nos han afectado con los puntos para el campeonato”, recordó Xavi, quien ocupa el octavo lugar de la tabla de pilotos con 177 unidades.

“En San Luis Potosí fue un ejemplo de ello, hicimos una carrera inteligente, acabamos dentro de los primeros cinco lugares, desgraciadamente hubo una confusión y el único perjudicado fui yo, ahora vamos a buscar la revancha en Monterrey, es una gran pista, al equipo y a mí nos ha ido bien ahí”, destacó el capitalino.

En ese sentido reconoció que sí cometió la falta por la que fue penalizado, pero indicó que debió ser sancionado en el momento y no al final de la competencia como sucedió, aunque resaltó que ahora debe darle vuelta a la página y enfocarse en seguir buscando victorias.

“La falta sí se cometió, pero no fue mi culpa, otro piloto se formó en el que era mi lugar y ya no pude recuperar mi posición, por eso ya no pude entrar a la línea que me correspondía, por más que lo intenté con el director de carrera no pude apelar la sanción”, reiteró Razo.

“En 2014 corrí ahí en la pista llamada del “frijol”, no recuerdo cómo es el circuito, lo sacaron del calendario, porque era algo peligroso, la organización tendrá sus motivos para haber regresado ese trazo, no queda más que apretar y llevarnos la tercera victoria de la temporada”, apuntó el integrante de la escudería Prime Sports.

Finalmente, mencionó que es una preparación distinta la que deben hacer para enfrentar las elevadas temperaturas que regularmente se presentan en la capital neoleonesa.

“Es la fecha con más calor que nos espera dentro del coche, debemos hidratarnos desde muchos días antes, para obtener un buen resultado”, contó el experimentado piloto.