Competencias nacionales y un panamericano siguientes retos de la neoleonesa Laura Burgos, Campeona Mundial de Muay Thai 2024

La artemarcialista con una trayectoria de 14 años de entrenamiento, los últimos cuatro compitiendo formalmente enfatizó que haber conquistado la medalla de oro en el mundial de Patras, Grecia a principios de junio le reditúo una gran satisfacción para continuar encumbrando su deporte que enseña los valores de autodisciplina, perseverancia y determinación, que se pueden aplicar en todas las áreas de la vida.

“Desde muy niña me gustaron los deportes de contacto, la adrenalina lo que conlleva la disciplina pues las artes marciales es la disciplina y el respeto, primero que nada, empecé con taekwondo me gustó mucho y más adelante conocí el muay thay que es mi arte marcial favorita que conlleva mucha historia, mucha cultura, respeto, disciplina y me ha encantado ir a lo mejor del mundo representando este deporte”, mencionó Burgos López quien compite en la categoría de 54 kilos.

En cuanto a sus siguientes compromisos, adelantó que participará el 20 de julio en Tlaxcala, en el mes de septiembre acudirá a un Panamericano de la especialidad en Canadá para luego regresar a Monterrey y disputar un torneo nacional del 8 al 11 de noviembre con sede en el gimnasio Nuevo León de gonzalitos.

“Para que vengan a vernos, siempre es divertido, aunque no conozcas el deporte incluso, te pasas muy bien viendo los combates”, indicó la campeona mundialista.

Burgos López aprovecho su estadía en la ciudad para visitar a Melody Falcó, titular general del INDE Nuevo León con quien sostuvo una charla amena sobre sus más recientes logros en el plano internacional.

“Quería venir para conocerla personalmente para darle las gracias que era la prioridad ya es un poco más de un año que me han estado apoyando en mis competencias y es muy importante ir con el respaldo de mi estado”, señaló

Agregó “También poder mostrarle las medallas de mis últimos logros que habían sido platas muy importantes para mí en World Games, en World Combat Games y en el mundial pasado también saque plata y en este año obviamente la meta era el oro, se logró y estamos muy felices de venir a mostrársela, además de platicarle sobre mis próximos compromisos que pueda seguir el apoyo y poder seguir representando con mucho orgullo a Nuevo León”.

En la reunión estuvo presente Roberto Espinosa Torija, director de Calidad en el Deporte del INDE.